メインシナリオ・・・きょう、1日の高値1.3346ドルを上抜いて直近の高値を更新し、短期のトレンドは上向きとなっている。1.34台を回復しており、3月23日の高値1.3479ドル、一目均衡表の雲の下限と3月10日の高値が重なる1.3483ドル、1.3500ドルの節目が目先の上値目標になっている。1.3500ドルの節目を上抜くようなら、雲の上限の1.3561ドルや2月26日の高値1.3575ドルを試す可能性がある。 サブシナリオ・・・一方、6日の安値1