メインシナリオ…長い陽線で上値を追う展開となっている。21日線を回復しつつあり、上昇基調で推移するとみられる。その場合は、93円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、一目均衡表の雲の上限の93.13、3月20日の高値93.30、3月11日の高値94.19、2月9日の高値94.98、95円の節目などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の91.61、3月31日の安値90.68、1月19日の安値90.54、90円の節