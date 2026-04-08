タレントのホラン千秋（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。ハイトーンヘアで印象をガラリと変えたモードな最新ショットを相次いで披露した。【写真一覧】「超美しい」モードな表情で印象ガラリ、“覚醒”したホラン千秋ホランは「ヴィラン千秋覚醒」とつづり、白や赤の背景で撮影したスタジオカットを多数投稿。ハイトーンのショートヘアに、黒を基調とした個性的な衣装やロングブーツ、サングラスなどを合わせ、鋭いま