5人組ボーイズグループ・VIBYが8日、MEGAドン・キホーテ渋谷別館を訪問し、ブランドアンバサダーに就任した高校生向けの新プロテインブランド「AIZU」のコーナーを見学した。【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBYVIBYは、店内に入るとすぐに、自分たちのビジュアルが大きく掲出された「AIZU」コーナーが目に入り、思わず笑顔に。「僕たちがいっぱい！」とメンバー同士で声を掛け合いながら、店内を楽しそうに見て回る様