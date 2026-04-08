トランプ大統領が設定したイラン全土への攻撃開始期限である日本時間午前9時が迫るなか、パキスタンのシャリフ首相はこのように発表しました。パキスタンシャリフ首相（SNS）「即時停戦で合意した」シャリフ首相は合意について、「即時発効する」としています。また、戦闘終結のための最終合意に向け、双方は2週間攻撃を停止し、今月10日に首都イスラマバ―ドで対面協議を開催するということです。今回の停戦をめぐり、アメリカ