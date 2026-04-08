高市総理大臣が先ほどイランのペゼシュキアン大統領と電話会談を行いました。会談は8日午後4時から25分間行われました。アメリカなどによるイランへの攻撃後、日本とイラン首脳の協議は初めてで、高市総理はペゼシュキアン大統領に対し、アメリカとイランの2週間の停戦合意を歓迎する意向などを伝えたとみられます。その上で「ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の沈静化が実際に図られる」ことの重要性や、早期の最終的な停