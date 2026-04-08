栃木県矢板市の市営グラウンドで、ナイターの照明に使われていた銅線ケーブルを盗んだとして、窃盗グループのメンバーとみられるカンボジア国籍の男2人が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、いずれもカンボジア国籍の住所不定・無職、ソアウト・ロッター容疑者（31）ら男2人です。ソアウト容疑者らは去年5月、栃木県矢板市の「矢板運動公園多目的グラウンド」でナイターの照明に使われていた銅線ケーブルおよそ200メート