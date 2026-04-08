新体制を発表しポーズをとる東海大陸上部の（左から）短距離ブロックコーチの佐藤拳太郎、同ブロックの高野進監督、部全体の総監督両角速氏、駅伝ブロックの西出仁明監督＝8日、神奈川県平塚市東海大は8日、神奈川県平塚市内で陸上部の新体制について記者会見し、短距離ブロックコーチに男子400メートル前日本記録保持者の佐藤拳太郎（富士通）が就任したと発表した。選手兼任で指導する佐藤拳は「競技者である私にしかできない