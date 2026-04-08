歌手の和田アキ子がレインボーのジャンボたかおと出演するＴＢＳ系新番組「アッコとジャンボ」が７日、スタートした。和田は３月末に約４０年続いた日曜お昼の番組「アッコにおまかせ！」が終わったばかり。初回はジャンボと東京タワー近辺を散歩するという企画を放送した。番組冒頭、和田が東京タワーの真下でジャンボを待つ展開。「芸歴５８年。ジャンボどんなにおもろい言うても、（自分が）待ってるんですよ？こんなオープ