ガソリン価格が4週ぶりに167円台に値下がりです。資源エネルギー庁が発表した今週4月6日時点の全国平均の店頭レギュラーガソリン価格は、1リットルあたり167円40銭と、前の週に比べ2円80銭値下がりしました。値下がりは3週連続です。ガソリン価格をめぐっては、170円程度に抑えるため、政府による補助金が支給されています。一方、アメリカとイランの停戦合意を受け、原油供給が回復するとの観測から、一時1バレル＝117ドル台まで