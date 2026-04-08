サイゼリヤがこの日の取引終了後に、２６年８月期の連結業績予想について、営業利益を１９０億円から１８２億円（前期比１７．４％増）へ、純利益を１２４億円から１１８億円（同５．７％増）へ下方修正した。 メニュー施策やＤＸ活用の効果などにより、既存店の客数・客単価が引き続き増加する見通しで、売上高は２７６３億円から２９７０億円（同１５．７％増）へ上方修正した。ただ、コメ価格の高騰などの食材価格