グリーンエナジー＆カンパニーがこの日の取引終了後に、４月３０日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで、より多くの個人投資家に株式を保有してもらうことが目的という。 同時に、２６年４月期の期末一括配当予想を１４円から１５円へ増額修正した。なお、前期は１３円だった。 出所：MINKABU PRESS