矢口真里が4月8日、自身のInstagramを更新。長男の小学校入学式を報告した。 （関連：【写真】矢口真里、着物姿で長男の小学校入学式に出席家族写真に「素敵なママ！」「パパもイケメンだね」） 矢口はInstagramに「新学期ですね新入生の皆様おめでとうございます！！我が家も先日長男の入学式でした」と綴り、入学式の看板を挟み着物姿の矢口と長男、夫の家族3人での記念写真を公開している。 矢口は入学式当日に