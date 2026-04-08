インターアクションがこの日の取引終了後に、取引先からイメージセンサ検査関連製品の大口受注を獲得したと発表した。受注金額は２２億７８００万円で、２６年６月から２７年２月に売り上げ計上する予定。なお、２６年５月期業績予想に与える影響はないとしている。 出所：MINKABU PRESS