日本サッカー協会(JFA)審判委員会は8日、都内でメディア向けのレフェリーブリーフィングを開催した。ヴィッセル神戸がJ1百年構想リーグWEST第5節のサンフレッチェ広島戦でPKを獲得したシーンについて、ノーファウルと判定すべきだったとの見解を示した。3月27日に行われたこの試合の後半36分、1点を追いかける神戸はMF永戸勝也が左からクロスを上げると、走り込んだFWジエゴがシュートを打った後にGK大内一生と接触。主審はGK