徳島ヴォルティスは8日、FWローレンス・ディビット・イズチュクの運転する普通乗用車の交通事故を報告した。事故が起きたのは5日の9時20分頃で、場所は徳島県鳴門市。ディビットの運転する普通乗用車が駐車場に駐車する際、駐車場内に駐車中の車両に接触し、相手方の車両のバンパー部分を損傷した。相手方の車両は駐車中のため人は乗車しておらず、ディビットには怪我はなかったとしている。クラブは公式サイトで「交通事故