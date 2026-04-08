香りのローズガーデンメインゲート 練馬区立 四季の香ローズガーデンで「2026ローズガーデンフェスティバル」が開催される。期間は5月1日（金）～6月7日（日）。 今年で開園10周年を迎えるローズガーデン。333品種573株のバラで春の庭園が彩られる。イベント期間中は閉園時間を通常よりも1時間延長。バラが1年で最も華やぐシーズンに、6種類の香りが広