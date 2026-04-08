豚バラと玉ねぎで作る「豚バラと玉ねぎのキムチ焼き煮込み」【画像で見る】玉ねぎ×豚バラ×キムチは相性◎「豚バラと玉ねぎのキムチ焼き煮込み」一年中野菜売り場に並ぶ玉ねぎ。季節を問わず使えるので、様々なアレンジ方法があります。今回は煮込む前に焼いて甘味を増した玉ねぎと、豚肉、キムチを使ったレシピをご紹介します。しっかり食べたい人にも満足な、ごま油香る1品です。＊＊＊■豚バラと玉ねぎのキムチ焼き煮込み