天野ファミリーファームは4月7日に、同社の運営する焼肉店「天野ファミリーファーム」（北海道白老郡白老町）が、イギリスのライフスタイル誌『LUXlife Magazine』主催による「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞したことを発表した。●世界唯一の4年連続受賞「Restaurant and Bar Awards」は、AIによる徹底した客観データ分析と専門家パネルの審査によって選考されるアワード。世界中の2000社を超えるノミネートから、ひ