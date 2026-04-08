Snow Man公式Xが更新され、新曲「SAVE YOUR HEART」のティザー映像が公開された。 【動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」ティザー映像（全2投稿）／『ターミネーターと恋しちゃったら』第1話予告 ■Snow Man、新曲「SAVE YOUR HEART」ティザー映像公開 投稿では、「INITIALIZING… [■■■■■□□□] 60% Critical Error: CPU temperature is rising. My passion can’t be contained b