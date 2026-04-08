落語家・立川志らく（62）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、落語家として扱われない件について言及した。志らくは「メディアの煽りの話題、辺野古転覆事件、お笑い審査、そしてヤマザキのスイーツ。これらは凄まじくバズる。でも落語は。落語ファンは人口の0.1%しかいない。10万人くらいか」と切り出すと「現在、落語滅亡論を執筆中。このままだと落語は滅んでしまう。落語と『男はつらいよ』がわからなくなったら