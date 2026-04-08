アイドルグループ・乃木坂46が、8日に開催された日本大学の入学式にサプライズで登場した。【写真】衣装2パターンも！日大入学式にサプライズ登場した乃木坂46乃木坂46の公式Xでは、2種類の衣装を着た2枚の集合写真とともに「日本大学入学式に乃木坂46がサプライズ出演させていただきました」と報告。「新入生の皆様おめでとうございます素敵な学生生活になりますようメンバー一同願っております」と、入学式に参加した学