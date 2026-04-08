日本学生野球協会は7日、審査室会議で高校13件の処分を決めた。日大三は部員のSNS不適切利用として25年11月3日から26年5月9日まで対外試合禁止処分となった。女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、2月12日に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで、男子部員2人が書類送検されていた。3月7日には春季高校野球東京都大会への出場を辞退することを発表していた。本紙の取材に対し、日大三はメール