日本維新の会の藤田文武共同代表（45）が、7日放送のBSフジ「居酒屋プライム放談」（後9・00）に出演し、大学時代のエピソードを語った。大阪・寝屋川出身で四條畷高から筑波大へ進学。高校でプレーしていたラグビーを大学でも4年間、続け、4年次には主将を務めたという。番組では、当時の写真が披露された。上半身裸で、筋肉ムキムキの肉体美。「90キロ前後あるんですけど、87、88キロくらいで、体脂肪も10％前後くらい」と