7日、神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中、足場が崩れて5人が転落し3人が死亡した事故で、クレーンのおもりの上でコンクリートを削る作業が行われていたことがわかりました。7日午後、川崎市の「JFEスチール東日本製鉄所」でクレーンの解体工事中、足場が崩れて男性作業員5人が転落し、小池湧さんと千葉ケン志朗さん、上山勝己さんの3人が死亡しました。クレーンの先にはおよそ500トンのコンクリート製のおもりがありま