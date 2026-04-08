社民党の福島瑞穂党首は8日の記者会見で、昨年10月に死去した村山富市元首相のお別れの会に高市早苗首相が参列し、献花すると明らかにした。会は20日に東京都内で開かれる。村山内閣で副総理兼外相を務めた河野洋平元衆院議長が式辞を述べる。福島氏は「各界からいろいろな方が来てくださるのは大変ありがたい」と語った。