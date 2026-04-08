野球解説者の武田一浩氏（60）が自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。5日（日本時間6日）のナショナルズ戦で自己ワーストの6失点を喫したドジャース・佐々木朗希投手（24）の気になったところを指摘した。佐々木は立ち上がりこそ順調だったが、4回2死二塁からゴロが一塁ベースに当たる不運な安打で失点。さらにウッドをカウント0―2と追い込みながら、3球勝負のスプリットが浮いて3ランを浴びた。武田氏は「運も実力