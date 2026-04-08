アサヒ飲料が7日にXを更新しました。【映像】「保有していないことが判明」アサヒ飲料が謝罪「4月1日の投稿にて『四ツ矢』の商標権を持っている旨の発言をしましたが、現在は当社が保有していないことが判明いたしました。誤った情報をお伝えしてしまい、誠に申し訳ありませんでした。該当投稿は削除し、 再発防止に努めます」（『ABEMA NEWS』より）