◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)ブルージェイズのシュナイダー監督が、ボーク判定を巡り今季初の退場処分を受けました。ブルージェイズは2点ビハインドの5回、先頭に四球を与え、ランナーを背負った直後でした。続く打者の場面で主審は、ブルージェイズ先発のガウスマン投手にボークを宣告し、走者に2塁への進塁を命じました。この判定に対し、シュナイダー監督がベンチを飛び出すと、審判