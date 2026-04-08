女優の藤田菜々子（29）が8日、インスタグラムを更新。第2子出産を発表した。藤田は「2人目、誕生!4月5日に3536gの長女を出産しました。健康状態も母子ともに良好です」と出産を報告し、子どもの写真をアップした。続けて「妊娠中、仕事の調整等でたくさんご迷惑をおかけしてしまいましたが、快くサポートしてくださった関係者各位に改めて感謝いたします。おかげさまで無事出産を終えることができました家族4人となりましたが、