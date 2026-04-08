4月6日、DMM TV配信ドラマ『外道の歌 SEASON2』の完成披露試写会が開催された。同イベントに出席したタレント・アーティスト、あのの“普段とのギャップ”に注目が集まっている。『外道の歌』は、2016年から2023年まで『ヤングキング』（少年画報社）で連載された人気マンガを原作とした作品で、2024年12月に実写ドラマ化。主演を亀梨和也、窪塚洋介が務めたことでも話題となった。続編となる『SEASON2』の完成披露試写会には出