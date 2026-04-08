シャツを着ていると「なぜかアカ抜けて見えない」と感じるなら、きちんと着すぎていることが原因かもしれません。整って見えるアイテムだからこそ、着方次第で印象は大きく変わります。2026年春は、“シャツは１枚で着ない”が自然に見える時代。レイヤードや羽織りとして取り入れることで、軽やかさと今っぽさが引き出されます。▲シャツは“１枚で着ない”が今の正解。重ねて抜くことで、軽やかさと今っぽさが自然に引き出されま