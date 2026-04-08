Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』がSCREENXにて上映されることが決定。合わせて、SCREENXビジュアルが解禁された。【動画】視界全てで『SAKAMOTO DAYS』を体感！SCREENX特別プロモーション映像原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎