ベルリン国際映画祭で2冠に輝いたスペイン映画『幸せの、忘れもの。』より本編映像が解禁された。【動画】「手話を覚えて！」ろう者の主人公が店を去った理由とは？―もどかしさが募る本編映像本作は、聴こえない世界に生きる女性と大切な家族の物語。第55回ベルリン国際映画祭にて観客賞とアート・シネマ賞、第28回スペイン・マラガ映画祭では最優秀作品賞「金のビスナガ」と観客賞を獲得した。原型となったのは、18分の同