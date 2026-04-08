グランドハイアット東京は、世界で愛されるポケットモンスターの誕生３０周年を記念した宿泊プランを提供する「ポケモン３０周年コラボレーショングランドアドベンチャー」を、６月２０日〜８月２６日の期間限定で開催する。１９９６年に誕生した「ポケットモンスター」は、今では世代や国境を越え、老若男女問わず愛されている。誕生から３０年を迎えた２０２６年、グランドハイアット東京はポケモンとコラボレーションし、