巨人は８日、対戦球団と巨人の２人の“レジェンズ”の生解説を聞きながら観戦できる、東京ドーム「レジェンズシート」の５月２６日〜６月７日の交流戦９試合を担当するＯＢが決定したと発表した。レジェンズシートは、１試合ごとの販売のほか、特定の座席のオーナーとして観戦できるシーズンシートとしても販売されている。■解説担当の巨人・対戦球団ＯＢ５月２６日ソフトバンク戦定岡正二※未定５月２７日ソフトバン