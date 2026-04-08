Ｈａｌｅｏｎジャパン株式会社は、昨今のオーラルヘルスケア意識の高まりや、第一印象を左右する外見のケアとして歯のホワイトニングに注目が集まっていることを背景に、ホワイトニング※に伴う不快症状の実態やその対策状況を明らかにするため、「歯のホワイトニング※と知覚過敏に関する実態調査」を実施した。調査は、２０２６年２月に首都圏在住の２０代〜４０代男女６６６３人を対象に行われた。「歯の見た目に関する意識