◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部専大１１―１東洋大（８回コールド）２回戦（５日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）専大がコールド勝ちで勝ち点１をマークした。０―０で迎えた２回、打者１３人の猛攻で一挙８点を奪うと、その後も追加点を重ね勝利した。４打数３安打１打点の活躍をみせた村上広（４年＝札幌第一）は、「良い雰囲気で試合を進められてよかったです。この流れで優勝目指して頑張ります」とコ