ロハスに代わって遊撃スタメン…3打数1安打2得点米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦し4-1で勝利した。この試合、当初は先発メンバーに含まれていなかったキム・ヘソン内野手が好守に活躍。韓国メディアは「ロバーツ見たか」と大興奮している。今季3Aで開幕を迎えたキム・ヘソンは、ムーキー・ベッツ内野手の負傷者リスト（IL）入りに伴いメジャー昇格。6日（同7日）の試合で