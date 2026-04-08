◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部中大５―２帝京大２回戦（５日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大が帝京大を振り切り連勝で勝ち点をつかんだ。先制するも追いつかれ、２―２の同点で迎えた３回。無死一、二塁のピンチで２番手・佐々木悠真（３年＝横手）に継投。「ピンチの場面での登板でしたが、しっかり打者の嫌なとこをついて、しっかりゼロで抑えられました」とバントミスを誘い併殺打に打ち取ると無