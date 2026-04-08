帝国データバンクは4月8日、「全国企業倒産集計2026年3月報」を発表した。調査は3月1日から31日までの期間、負債1000万円以上の法的整理による企業倒産を集計・分析したもの。3月の倒産件数は943件と前年同月を7.8％上回り、不況型倒産が全体の8割（81.8％）を占める中、業歴30年以上の老舗企業が過去10年で最多となるなど、経営基盤の厚い企業でも限界が近づいている現状が浮き彫りとなった。「不況型倒産」が全体の81.8％。サー