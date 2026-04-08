赤磐市役所 岡山県赤磐市は8日、火葬補助金の口座振込通知書を間違えて送ったことを発表しました。 赤磐市によりますと、2026年3月25日、5人に火葬補助金の交付決定通知書と口座振込通知書を郵送した際、2人の口座振込通知書を入れ違えて送りました。4月2日、別人宛の口座振込通知書を受け取った人から指摘があり、ミスが発覚しました。 2人の住所、氏名、補助金の額など個人情報が漏洩したということです。封筒に書類を