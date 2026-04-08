北朝鮮が8日、東海（トンヘ、日本名・日本海）上に弾道ミサイルを発射した。午前に続き2回目だ。韓国合同参謀本部は、北朝鮮が同日午前8時50分ごろ、東海沖に向けて短距離弾道ミサイル（SRBM）数発を発射し、午後にも東海沖に向けて弾道ミサイルを発射したと伝えた。午前に発射された弾道ミサイルは約240キロを飛行した後、東海上に落下したという。合同参謀本部は「正確な諸元については韓米が精密分析中」とし、「韓米情報当局は