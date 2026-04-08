ソウル明洞（ミョンドン）でタクシー料金を支払わず、運転手に暴行を加えた日本人観光客が、警察の調査を受けた翌日に出国していたことが確認された。8日、警察によると、ソウル南大門（ナムデムン）警察署は5日午後11時ごろ、20代の日本人男性Aを暴行容疑で現行犯逮捕した。Aは同日午後10時ごろ、明洞駅付近で50代のタクシー運転手を蹴るなど暴行した疑いを受けている。Aは目的地ではない場所に降ろされたという理由で、料金の支