３月２６日、百里杜鵑管理区の金坡風景区で満開となったツツジの花。（畢節＝新華社配信／陳曦）【新華社畢節4月8日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市の百里杜鵑管理区でこのほど、ツツジの花が見頃を迎えた。管理区には野生のツツジが125.8平方キロにわたって自生し、毎年3〜4月には40種以上が咲き誇り、各地からの観光客を引きつけている。山を覆う満開のツツジの花は観光市場に活力を注ぎ込むだけでなく、ツツジモチーフのオ