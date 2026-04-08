NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。巨人は平山功太選手を1軍登録し、泉圭輔投手を登録抹消しました。平山選手は、2023年の育成選手ドラフト7位で千葉スカイセイラーズから巨人に入団した右打ちの内野手です。開幕前のオープン戦で猛アピール。3月15日の日本ハム戦では、3安打2打点1本塁打の活躍。次の試合でも本塁打を放ちました。今月5日に支配下契約が決定。背番号が「69」となっています。抹消となった泉投手は、今季2試合リ