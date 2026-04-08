桜花賞に向け調整するスターアニス＝栗東トレーニングセンター中央競馬のクラシック第1弾、第86回桜花賞（12日・阪神1600メートル芝、G1）の最終追い切りが8日、東西（美浦、栗東）のトレーニングセンターで行われ、勝った昨年のG1阪神ジュベナイルフィリーズ以来となるスターアニスが好仕上がりを見せた。栗東坂路を力強く駆け、800メートル52秒9、ラスト200メートル12秒1。高野友和調教師は「予定より速くなったが、調子がいい