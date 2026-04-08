東京都世田谷区の砧公園などで倒木が相次いでいるとして、小池百合子都知事は８日、都立の公園や学校、都道、都関連施設などの樹木を緊急点検するよう関係部局に指示した。４月中に点検を終えるが、砧公園では安全が確認されるまで一部区域の立ち入りを制限する。都によると、緊急点検は３メートル以上のすべての樹木を対象に、樹木医や職員らが生育不良の有無などの外観を確認する。異常が見つかれば機器診断も実施し、応急措