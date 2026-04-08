名古屋市立の小学校では4月7日から新学期が始まり、警察官が子どもたちの下校を見守りました。 【写真を見る】小学1年生が“付き添いなし”で登下校 ｢横断歩道では手をあげて｣ 警察が呼びかけ 不慣れな人が多い時期 一層の注意を 名古屋･港区 名古屋市港区の南陽小学校では、8日から新1年生が保護者の付き添いなしで登下校するため、港警察署の安部均署長が子どもたちに対し、「横断歩道を渡るときは手をあげて」などと呼びかけ