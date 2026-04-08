MCCであるスカイマークも「来年導入検討」原油高の影響を受け、国内航空各社が、運賃に上乗せされる形で燃料費を利用者が負担する制度「燃油サーチャージ」の導入拡大の検討を行っていると相次いで報じられています。そのようななか2026年4月8日、JAL（日本航空）グループの国際線LCC（格安航空会社）、「ZIPAIR」の新社長となった深田康裕氏が、同社では「燃油サーチャージ」を導入する計画がないと明らかにしました。【写真】